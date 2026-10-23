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Кабмин готовит механизм 100% бронирования работников предприятий, но есть условие

18:20 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: бронирование военнообязанных сотрудников (Getty Images)

Украина изменяет подход к 100% бронированию работников предприятий. Условием является добровольное привлечение части из них для службы в Силах обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Изменения в бронировании работников предприятий

Правительство финализировало изменения в системе бронирования на предприятиях, говорит Корецкий.

"Готовим механизм 100% бронирования при выполнении мобилизационного обязательства", - уточнил он.

То есть предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них на военную службу.

"Принципиально, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата", - заверил премьер.

Детали изменений

Условия бронирования будут проработаны Минобороны и Минэкономики вместе с бизнесом. Цель правительства - утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря, заверил Корецкий.

Это делается для того, чтобы на фронте была ротация и четко определены сроки службы. И работала понятная система, где "каждый знает свои права и обязанности", говорит Корецкий.

Ранее РБК-Украина писало, что максимальный уровень бронирования работников теперь не составит 100%, в том числе для предприятий энергетики и ОПК. Кабмин финализовал соответствующие изменения в систему бронирования.

Кроме того, Кабинет Министров Украины планирует до конца недели принять обновленные правила бронирования от мобилизации.

В постановлении останется пункт о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных в качестве совещательного органа при Кабмине.

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