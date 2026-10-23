Кабмин готовит механизм 100% бронирования работников предприятий, но есть условие

Украина изменяет подход к 100% бронированию работников предприятий. Условием является добровольное привлечение части из них для службы в Силах обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.
Правительство финализировало изменения в системе бронирования на предприятиях, говорит Корецкий.
"Готовим механизм 100% бронирования при выполнении мобилизационного обязательства", - уточнил он.
То есть предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них на военную службу.
"Принципиально, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата", - заверил премьер.
Условия бронирования будут проработаны Минобороны и Минэкономики вместе с бизнесом. Цель правительства - утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря, заверил Корецкий.
Это делается для того, чтобы на фронте была ротация и четко определены сроки службы. И работала понятная система, где "каждый знает свои права и обязанности", говорит Корецкий.
Ранее РБК-Украина писало, что максимальный уровень бронирования работников теперь не составит 100%, в том числе для предприятий энергетики и ОПК. Кабмин финализовал соответствующие изменения в систему бронирования.
Кроме того, Кабинет Министров Украины планирует до конца недели принять обновленные правила бронирования от мобилизации.
В постановлении останется пункт о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных в качестве совещательного органа при Кабмине.