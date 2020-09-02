Кабмін готується до переходу на роботу в режимі онлайн

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабінет міністрів України готується до можливого переходу на роботу в режимі онлайн. Сьогодні планують затвердити відповідні постанови.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, небезпека поширення COVID-19 в Україні залишається стабільно високою і про це свідчить статистика захворюваності.

"Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету міністрів України я вважаю за необхідне прийняти постанови про можливість проводити засідання уряду в режимі онлайн. Верховна рада вже перейшла - комітети проходять в такому режимі", - зазначив він.

Шмигаль додав, що уряд не обов'язково буде переходити на віддалену роботу, але альтернативний план в умовах підвищених загроз COVID-19 має бути.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня. За його словами, у вересні-жовтні буде напружений момент, пов'язаний з черговою хвилею коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує зростання заражень коронавірусом вже з початком навчального року.

