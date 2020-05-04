Кабмин готовит поэтапный план поддержки бизнеса, - Шмыгаль

В ближайшее время правительство представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина через распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, план до сих пор нарабатывается.

"Сегодня ни одна экономика мира не планирует дольше, чем на 100 дней. Очень трудно делать какие-то прогнозы. Но для Украины мы можем рассчитывать для определенных отраслей, как мы будем двигаться. Конечно, мы должны посчитать и сверить наши прогнозы с тем, что дает бизнес. Но работа продолжается и в ближайшее время поэтапно мы будем представлять. Так же как была этапность выхода из карантина, так же будет этапность поддержки бизнеса", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 4 мая Кабмин принял решение о продление карантина до 22 мая. При этом продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что дальнейшие решения относительно продлении или снятии карантина будут приниматься исходя из ситуации с пандемией коронавирус в мире.

Также РБК-Украина писало, что по прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.