Кабмін готує поетапний план підтримки бізнесу, - Шмигаль

Найближчим часом уряд презентує поетапний план підтримки бізнесу, який постраждав від запровадження карантину через поширення коронавірусу. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, план досі напрацьовується.

"Сьогодні жодна економіка світу не планує довше ніж на 100 днів. Дуже важко робити якісь прогнози. Але для України ми можемо розраховувати для певних галузей, як ми будемо рухатись. Звичайно, ми маємо порахувати і звірити наші прогнози з тим, що дає бізнес. Але робота триває і найближчим часом поетапно ми будемо представляти. Так само як була етапність виходу з карантину, так само буде етапність підтримки бізнесу", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 4 травня Кабмін ухвалив рішення про продовження карантину до 22 травня. При цьому продовження карантину не вплине на початок пом'якшення карантинних обмежень, які заплановані на 11 травня.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що подальші рішення щодо продовження або зняття карантину будуть прийматися виходячи з ситуації з пандемією коронавірусу у світі.

Також РБК-Україна писало, що за прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році. При цьому світова економіка впаде у 2020 році на 3,0%.