Кабмин готов передать "Укрэнерго" Министерству финансов

Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минэнерго может лишиться контроля над оператором энергосистемы "Укрэнерго"

Кабинет министров готовится переподчинить государственного оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго" Министерству финансов. Такое решение было одобрено в среду, 14 ноября, во время закрытого заседания правительства. Об этом РБК-Украина сообщили сразу несколько высокопоставленных источников в Кабмине.

По словам собеседников издания, предложение о передаче госкомпании от Министерства энергетики и угольной промышленности ведомству Оксаны Маркаровой было внесено "с голоса", но пока не оформлено в виде распоряжения и, соответственно, не подписано премьер-министром Владимиром Гройсманом. Кроме того, источники в Кабмине уточнили, что такое решение обсуждается чиновниками давно, и "связано с решением Евросоюза о предоставлении Украине транша макрофинансовой помощи" в 500 млн евро.

Как ранее сообщало РБК-Украина, несколько условий предоставления макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро, помимо сотрудничества нашей страны с МВФ, касаются работы оператора энергосистемы.

В частности, речь идет о внедрении корпоративного управления в НЭК "Укрэнерго" и о необходимости достичь "существенного прогресса в подготовке "Укрэнерго" к сертификации в качестве независимого оператора". Сертификат оператора предстоит подтвердить в Энергосообществе ЕС. Такую сертификацию госкомпания может получить только после корпоратизации (реорганизации из унитарного предприятия в акционерное общество), внедрения набсовета, а также анбандлинга.

В случае с "Укрэнерго" анбандлинг означает, что Минэнерго должно передать компанию другому ведомству или вывести из своего подчинения сегмент генерации. Это необходимо сделать, поскольку нормы Третьего энергопакета ЕС подразумевают разделения функций транспортировки, поставки и генерации электроэнергии. В интервью РБК-Украина глава набсовета "Укрэнерго" Шевки Аджунер заверил, что процесс сертификации оператора требует в том числе проведения анбандлинга. Стоит отметить, в некоторых странах ЕС операторы энергосистемы подотчетны не министерству энергетики, а именно финансов. Это необходимо для того, чтобы максимально исключить конфликт интересов между правительственным ведомством и оператором.