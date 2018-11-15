Кабмін готовий передати "Укренерго" Міністерству фінансів

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міненерго може позбутися контролю над оператором енергосистеми "Укренерго"

Кабінет міністрів готується перепідпорядкувати державного оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" Міністерству фінансів. Таке рішення було схвалене у середу, 14 листопада, під час закритого засідання уряду. Про це РБК-Україна повідомили одразу декілька високопоставлених джерел у Кабміні.

За словами співрозмовників видання, пропозиція про передачу держкомпанії від Міністерства енергетики та вугільної промисловості відомству Оксани Маркарової було внесено "з голосу", але поки не оформлено у вигляді розпорядження і, відповідно, не підписане прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Крім того, джерела в Кабміні уточнили, що таке рішення обговорюється чиновниками давно, і "пов'язане з рішенням Євросоюзу про надання Україні траншу макрофінансової допомоги" на 500 млн євро.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, кілька умов надання макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 1 млрд євро, крім співпраці нашої країни з МВФ, стосуються роботи оператора енергосистеми.

Зокрема, йдеться про впровадження корпоративного управління в НЕК "Укренерго" і про необхідність досягти "істотного прогресу у підготовці "Укренерго" до сертифікації в якості незалежного оператора". Сертифікат оператора належить підтвердити в Енергоспівтоваристві ЄС. Таку сертифікацію держкомпанія може отримати тільки після корпоратизації (реорганізації з унітарного підприємства в акціонерне товариство), впровадження наглядової ради, а також анбандлінгу.

У випадку з "Укренерго" анбандлінг означає, що Міненерго мало передати компанію іншому відомству або вивести зі свого підпорядкування сегмент генерації. Це необхідно зробити, оскільки норми Третього енергопакету ЄС передбачають розділення функцій транспортування, постачання та генерації електроенергії. В інтерв'ю РБК-Україна голова наглядової ради "Укренерго" Шевкі Аджунер запевнив, що процес сертифікації оператора вимагає в тому числі проведення анбандлінга. Варто відзначити, що в деяких країнах ЄС оператори енергосистеми підзвітні не міністерству енергетики, а саме фінансів. Це необхідно для того, щоб максимально виключити конфлікт інтересів між урядовим відомством і оператором.