Кабмін ще не визначився, чи зможуть хасиди приїхати в Умань

Фото: сім’я хасидів (flickr.com backgroundgeo)

За словами прем’єра, ще є час, щоб вирішити це питання

Уряд вивчить питання можливості приїзду паломників-хасидів в Умань для святкування іудейського свята Рош ха-Шана. Для цього проведуть кілька комісій.

Про це у Верховній раді повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На пропозицію одного з депутатів заборонити в’їзд хасидів через ситуацію з коронавірусом і можливе розповсюдження інфекції, Шмигаль відповів, що "у нас ще є час".

"Якщо хочете, ми з вашою участю проведемо відповідні комісії, в тому числі і державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянемо це питання зі всіх сторін і приймемо абсолютно зважене рішення", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у 2019 році в Умань прибуло понад 30 тисяч паломників на святкування єврейського Нового року.

Цього року через коронавірус прибуття десятків тисяч хасидів в Умань є неможливим, заявили у Міністерстві закордонних справ.