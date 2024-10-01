Кабмін дозволив сертифікацію приватних шкіл для підготовки операторів дронів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дає старт створенню сертифікованих приватних шкіл для підготовки операторів дронів. Це рішення спрямоване на задоволення зростаючого попиту на професійних операторів безпілотників у військових підрозділах.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання", - підкреслив він.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні з'явилися десятки приватних центрів для навчання пілотів дронів, але досі не існувало єдиної системи регулювання їхньої діяльності.

За словами міністра, нове рішення уряду дозволить таким закладам отримувати сертифікацію та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть працювати у військових підрозділах Сил безпеки та оборони.

Для отримання ліцензії навчальний заклад має відповідати кільком вимогам:

проводити навчання з керування або виготовлення дронів;

мати щонайменше трьох безпілотники для практичних занять;

розробити навчальні програми для підготовки пілотів;

залучити до викладання не менше трьох сертифікованих інструкторів.

За словами Федорова, ця постанова дозволить працювати лише тим навчальним закладам, які надаватимуть якісні практичні знання, що допоможуть операторам ефективно виконувати завдання на фронті.

Своєю чергою премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд встановив чіткі вимоги для приватних шкіл та уніфікує навчальний процес.

"Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність", - зазначив він.