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Кабмин разрешил сертификацию частных школ для подготовки операторов дронов

Вторник 01 октября 2024 15:02
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Кабмин разрешил сертификацию частных школ для подготовки операторов дронов Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Украины принял постановление, которое дает старт созданию сертифицированных частных школ для подготовки операторов дронов. Это решение направлено на удовлетворение растущего спроса на профессиональных операторов беспилотников в военных подразделениях.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет. В военных подразделениях есть спрос на эту профессию, поэтому нужны учебные заведения, которые будут давать качественные знания", - подчеркнул он.

С начала полномасштабного вторжения в Украине появились десятки частных центров для обучения пилотов дронов, но до сих пор не существовало единой системы регулирования их деятельности.

По словам министра, новое решение правительства позволит таким заведениям получать сертификацию и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут работать в военных подразделениях Сил безопасности и обороны.

Для получения лицензии учебное заведение должно соответствовать нескольким требованиям:

  • проводить обучение по управлению или изготовлению дронов;
  • иметь не менее трех беспилотников для практических занятий;
  • разработать учебные программы для подготовки пилотов;
  • привлечь к преподаванию не менее трех сертифицированных инструкторов.

По словам Федорова, это постановление позволит работать только тем учебным заведениям, которые будут предоставлять качественные практические знания, которые помогут операторам эффективно выполнять задачи на фронте.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство установило четкие требования для частных школ и унифицирует учебный процесс.

"Обученным операторам дронов будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность", - отметил он.

Ранее эксперты ISW заявили, что украинские операторы беспилотников совершенствуют навыки перехвата российских дронов дальнего радиуса действия в воздухе. Это поможет воздушным силам уменьшить нагрузку на системы ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

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