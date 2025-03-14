Кабмін дозволив продати конфісковані облігації майже на 1,8 млрд гривень

Кабінет міністрів України дозволив Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продати конфісковані облігації. Їх сума становить майже 1,8 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
"Робота щодо конфіскації активів ведеться не лише за кордоном, але і в Україні. Десятки мільярдів гривень підсанкційних осіб, російських банків та компаній уже направлені Урядом на відновлення та захист нашої держави", - зазначив він.
Сьогодні, 14 березня, на засіданні уряд схвалив рішення, за яким Агентство з розшуку та менеджменту активів продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд гривень.
"Далі ці кошти будуть перераховані в бюджет і направлені у Фонд відновлення нашої держави", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів раніше повідомляло, що розшукало активи працівників колишніх МСЕК, які стали фігурантами кримінальних справ. Їх збиралися конфіскувати на користь держави.
Україна вже повчала отримувати від країн-партнерів кошти за програмою ERA. Це ініціатива G7, в рамках якої Україна отримує кошти, які були забезпечені доходами від заморожених російських активів. Гроші будуть направлені на оборону та відбудову України.
Перші надходження з заморожених активів РФ від Європейського Союзу Україна отримала у січні 2025 року.
Так, днями Україна отримала від Британії майже 1 млрд доларів за рахунок російських активів.
Крім того, Канада направила Україні 1,7 млрд доларів в межах ініціативи ERA.
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