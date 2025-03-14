Кабмін дозволив продати конфісковані облігації майже на 1,8 млрд гривень

"Робота щодо конфіскації активів ведеться не лише за кордоном, але і в Україні. Десятки мільярдів гривень підсанкційних осіб, російських банків та компаній уже направлені Урядом на відновлення та захист нашої держави", - зазначив він.

Сьогодні, 14 березня, на засіданні уряд схвалив рішення, за яким Агентство з розшуку та менеджменту активів продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 млрд гривень.

"Далі ці кошти будуть перераховані в бюджет і направлені у Фонд відновлення нашої держави", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів раніше повідомляло, що розшукало активи працівників колишніх МСЕК, які стали фігурантами кримінальних справ. Їх збиралися конфіскувати на користь держави.