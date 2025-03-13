Україна отримала 1,7 млрд доларів від Канади в рамках ініціативи ERA
Україна отримала від Канади 1,7 млрд доларів. Ці кошти напрвлені в межах ініціативи ERA, до якої залучені країни "Великої сімки".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA", - розповів він.
За словами прем'єра, зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, будуть спрямовані на пріоритетні потреби державного бюджету.
"Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 млрд канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів", - зазначив Шмигаль.
Він також подякував Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію.
Ініціатива ERA для України
Нагадаємо, що ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) - ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.
Наприклад, на початку березня в Україну надійшов перший транш від Великої Британії в рамках ERA на 752 млн фунтів (970 млн доларів). Кошти, як зазначалось вище, забезпечені саме доходами від заморожених російських активів.
Додамо, що у січні 2025 року ЄС уперше передав Україні 3 млрд євро, забезпечених доходами від заморожених російських активів.
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