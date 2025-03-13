Фото: Україна отримала 1,7 млрд доларів від Канади в рамках ініціативи ERA (kmu gov ua)

Україна отримала від Канади 1,7 млрд доларів. Ці кошти напрвлені в межах ініціативи ERA, до якої залучені країни "Великої сімки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA", - розповів він. За словами прем'єра, зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, будуть спрямовані на пріоритетні потреби державного бюджету. "Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 млрд канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів", - зазначив Шмигаль. Він також подякував Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію.