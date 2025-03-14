RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Кабмин разрешил продать конфискованные облигации почти на 1,8 млрд гривен

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров Украины разрешил Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) продать конфискованные облигации. Их сумма составляет почти 1,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Работа по конфискации активов ведется не только за рубежом, но и в Украине. Десятки миллиардов гривен подсанкционных лиц, российских банков и компаний уже направлены Правительством на восстановление и защиту нашего государства", - отметил он.

Сегодня, 14 марта, на заседании правительство приняло решение, по которому Агентство по розыску и менеджменту активов продаст конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 млрд гривен.

"Далее эти средства будут перечислены в бюджет и направлены в Фонд восстановления нашего государства", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов ранее сообщало, что разыскало активы работников бывших МСЭК, которые стали фигурантами уголовных дел. Их собирались конфисковать в пользу государства.

Средства на восстановление и оборону из активов РФ

Украина уже поучала получать от стран-партнеров средства по программе ERA. Это инициатива G7, в рамках которой Украина получает средства, которые были обеспечены доходами от замороженных российских активов. Деньги будут направлены на оборону и восстановление Украины.

Первые поступления из замороженных активов РФ от Европейского Союза Украина получила в январе 2025 года.

Так, на днях Украина получила от Британии почти 1 млрд долларов за счет российских активов.

Кроме того, Канада направила Украине 1,7 млрд долларов в рамках инициативы ERA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АРМАДенис Шмыгаль