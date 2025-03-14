Кабмин разрешил продать конфискованные облигации почти на 1,8 млрд гривен

Кабинет министров Украины разрешил Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) продать конфискованные облигации. Их сумма составляет почти 1,8 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
"Работа по конфискации активов ведется не только за рубежом, но и в Украине. Десятки миллиардов гривен подсанкционных лиц, российских банков и компаний уже направлены Правительством на восстановление и защиту нашего государства", - отметил он.
Сегодня, 14 марта, на заседании правительство приняло решение, по которому Агентство по розыску и менеджменту активов продаст конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 млрд гривен.
"Далее эти средства будут перечислены в бюджет и направлены в Фонд восстановления нашего государства", - добавил Шмыгаль.
Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов ранее сообщало, что разыскало активы работников бывших МСЭК, которые стали фигурантами уголовных дел. Их собирались конфисковать в пользу государства.
Украина уже поучала получать от стран-партнеров средства по программе ERA. Это инициатива G7, в рамках которой Украина получает средства, которые были обеспечены доходами от замороженных российских активов. Деньги будут направлены на оборону и восстановление Украины.
Первые поступления из замороженных активов РФ от Европейского Союза Украина получила в январе 2025 года.
Так, на днях Украина получила от Британии почти 1 млрд долларов за счет российских активов.
Кроме того, Канада направила Украине 1,7 млрд долларов в рамках инициативы ERA.
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