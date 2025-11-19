UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Кабмін дозволив приватним компаніям формувати групи ППО: як це працюватиме

Фото: створювати власні групи ППО зможуть будь-які українські підприємства (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Кабінет міністрів України дозволив приватним компаніям створювати озброєні групи протиповітряної оборони. Вони зможуть долучатися до держсистеми ППО під керівництвом військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля.

Він розповів, що уряд ухвалив постанову з запуску експерименту. Він передбачає створення власних груп ППО підприємствами будь-якої форми власності. Вони будуть працювати спільно з Повітряними силами ЗСУ.

"До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури - підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери", - заявив міністр.

Шмигаль додав, що участь у проєкті можлива для тих підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки.

Основні принципи роботи груп:

  • групи ППО будуть підпорядковуватись військовому командуванню Повітряних Сил;
  • керівники груп будуть працювати у цифровій системі управління ППО;
  • підприємства матимуть змогу купити або отримати засоби ППО за рішенням військового командування або через процедури постачання, які погоджені Міноборони;
  • групи ППО створюватимуть з перевірених працівників підприємств після проходження ними перевірки СБУ.

Групи ППО приватних компаній зможуть:

  • вести спостереження та виявляти ворожі повітряні цілі;
  • застосовувати зброю у межах, які встановлені ЗСУ;
  • взаємодіяти з військовими підрозділами та іншими силами безпеки;
  • виконувати завдання з посилення ППО регіону.

Створення групи відбувається шляхом затвердження спільного наказу підприємства і командування Повітряних Сил. Підприємство призначає її керівника, персонал і відповідальних за зберігання, використання та облік зброї.

Крім того, має здійснюватися ведення документації, обліку боєприпасів та журналу несення служби.

Замовлення систем Patriot у США

Нагадаємо, тиждень тому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна хоче замовити у США 27 систем протиповітряної оборони Patriot.

За його словами, поки вони виготовляються, Київ розглядатиме варіант "позичити" аналогічні систему в країн Європи.

