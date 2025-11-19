Кабмин разрешил частным компаниям формировать группы ПВО: как это будет работать

Он рассказал, что правительство приняло постановление по запуску эксперимента. Он предусматривает создание собственных групп ПВО предприятиями любой формы собственности. Они будут работать совместно с Воздушными силами ВСУ.

"К проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры - предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы", - заявил министр.

Шмыгаль добавил, что участие в проекте возможно для тех предприятий, которые имеют необходимые ресурсы и соблюдают требования безопасности.

Основные принципы работы групп:

группы ПВО будут подчиняться военному командованию Воздушных Сил;

руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО;

предприятия смогут купить или получить средства ПВО по решению военного командования или через процедуры поставки, которые согласованы Минобороны;

группы ПВО будут создаваться из проверенных работников предприятий после прохождения ими проверки СБУ.

Группы ПВО частных компаний смогут:

вести наблюдение и выявлять вражеские воздушные цели;

применять оружие в пределах, установленных ВСУ;

взаимодействовать с военными подразделениями и другими силами безопасности;

выполнять задачи по усилению ПВО региона.

Создание группы происходит путем утверждения совместного приказа предприятия и командования Воздушных Сил. Предприятие назначает ее руководителя, персонал и ответственных за хранение, использование и учет оружия.

Кроме того, должно осуществляться ведение документации, учета боеприпасов и журнала несения службы.