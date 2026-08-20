Кабмін дозволив бізнесу працювати без відключень світла: яка умова

Уряд звільнив від графіків обмеження електропостачання промислові та комерційні підприємства, які покривають щонайменше 80% свого споживання за рахунок імпорту або власної генерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
"Створюємо додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії. Відповідне рішення ухвалив Уряд за ініціативи Міненерго", - повідомив Шмигаль.
Відтепер заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок:
Для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між "Укренерго", оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.
Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що восени та взимку російські окупанти будуть бити по енергетиці України.
Зокрема, росіяни вже розробили дрон для ураження ліній електропередач.
За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, згідно з прогнозами, майбутня зима не буде легшою, ніж минула. Росія наростила удари по цивільній інфраструктурі.
Тому продовжується реалізація планів стійкості. Регіони та держпідприємства вживають заходів, щоб максимально підготуватися до проходження опалювального сезону.