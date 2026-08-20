Кабмін дозволив бізнесу працювати без відключень світла: яка умова

"Створюємо додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії. Відповідне рішення ухвалив Уряд за ініціативи Міненерго", - повідомив Шмигаль.

Відтепер заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок:

Електроенергії власного виробництва.

Електроенергії від об’єктів розподіленої генерації в межах одного оператора систем розподілу. Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії та діятиме в межах території одного оператора системи розподілу. Це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах.

Імпортованої електроенергії. Що сприятиме збільшенню імпорту електроенергії на ринкових умовах.

Для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між "Укренерго", оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.