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Кабмин разрешил бизнесу работать без отключений света: какое условие

15:06 20.08.2026 Чт
2 мин
Какие предприятия могут избежать отключений света?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Кабмин разрешил бизнесу работать без отключений света (Getty Images)

Правительство освободило от графиков ограничения электроснабжения промышленные и коммерческие предприятия, покрывающие не менее 80% своего потребления за счет импорта или собственного поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

"Создаем дополнительные стимулы для развития распределенной генерации и увеличения импорта электроэнергии. Соответствующее решение приняло Правительство по инициативе Минэнерго", - сообщил Шмигаль.

Теперь меры по ограничению электроснабжения не будут применяться к промышленным и коммерческим потребителям, которые обеспечивают по меньшей мере 80% своего энергопотребления за счет:

  • электроэнергии собственного производства.
  • Электроэнергии от объектов распределенной генерации внутри одного оператора систем распределения. Механизм будет распространяться на газопоршневые и газотурбинные установки распределенной генерации электроэнергии и действовать внутри территории одного оператора системы распределения. Это будет стимулировать строительство новых генерирующих мощностей, в первую очередь в энергодефицитных регионах.
  • Импортируемой электроэнергии. Что будет способствовать увеличению импорта электроэнергии на рыночных условиях.

Для эффективного применения этого механизма решение также регулирует порядок взаимодействия между Укрэнерго, оператором системы распределения, электропоставщиками, производителями распределенной генерации и потребителями.

Неутешительные прогнозы на зиму

Напомним, ранее заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что осенью и зимой российские оккупанты будут бить по энергетике Украины.

В частности, россияне уже разработали дрон для поражения линий электропередач.

По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, согласно прогнозам, предстоящая зима не будет легче, чем прошлая. Россия нарастила удары по гражданской инфраструктуре.

Поэтому продолжается реализация планов устойчивости. Регионы и госпредприятия принимают меры, чтобы максимально подготовиться к прохождению отопительного сезона.

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МинэнергоДенис ШмыгальЭлектроэнергия