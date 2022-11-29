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Кабмін достроково звільнив двох членів правління "Нафтогазу"

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 14:48
Кабмін достроково звільнив двох членів правління "Нафтогазу" Фото: з "Нафтогазу" почали звільнювати топ-менеджерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вирішив достроково припинити повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України" Владислава Воловика та Олени Бойченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 25 листопада 2022 р. № 1065-р.

У вересні 2021 року Кабінет міністрів України взяв на себе повноваження наглядової ради НАК та призначив нове правління, у тому числі Воловика та Бойченко.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів 3 листопада змінив статут НАК "Нафтогаз України", щоб призначити головою компанії Олексія Чернишова, який до цього був міністром розвитку громад та територій.

Попередній голова Юрій Вітренко НАК очолював "Нафтогаз" з 29 квітня 2021 до 3 листопада 2022 року.

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