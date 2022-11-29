Кабмін достроково звільнив двох членів правління "Нафтогазу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 25 листопада 2022 р. № 1065-р .

У вересні 2021 року Кабінет міністрів України взяв на себе повноваження наглядової ради НАК та призначив нове правління, у тому числі Воловика та Бойченко.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів 3 листопада змінив статут НАК "Нафтогаз України", щоб призначити головою компанії Олексія Чернишова, який до цього був міністром розвитку громад та територій.