Кабмін достроково звільнив двох членів правління "Нафтогазу"
Фото: з "Нафтогазу" почали звільнювати топ-менеджерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів вирішив достроково припинити повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України" Владислава Воловика та Олени Бойченко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 25 листопада 2022 р. № 1065-р.
У вересні 2021 року Кабінет міністрів України взяв на себе повноваження наглядової ради НАК та призначив нове правління, у тому числі Воловика та Бойченко.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів 3 листопада змінив статут НАК "Нафтогаз України", щоб призначити головою компанії Олексія Чернишова, який до цього був міністром розвитку громад та територій.
Попередній голова Юрій Вітренко НАК очолював "Нафтогаз" з 29 квітня 2021 до 3 листопада 2022 року.