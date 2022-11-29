ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин досрочно уволил двух членов правления "Нафтогаза"

Новина українською →
Украина, Вторник 29 ноября 2022 14:48
Кабмин досрочно уволил двух членов правления "Нафтогаза" Фото: из "Нафтогаза" начали увольнять топ-менеджеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров решил досрочно прекратить полномочия членов правления НАК "Нефтегаз Украины" Владислава Воловика и Елены Бойченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 25 ноября 2022 г. №1065-р .

В сентябре 2021 года Кабинет министров Украины взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК и назначил новое правление, в том числе Воловика и Бойченко.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров 3 ноября изменил устав НАК "Нафтогаз Украины", чтобы назначить главой компании Алексея Чернышова, который до этого был министром развития громад и территорий.

Предыдущий глава НАК Юрий Витренко возглавлял "Нафтогаз" с 29 апреля 2021 года по 3 ноября 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России