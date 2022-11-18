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Кабмін додатково профінансує розміщення евакуйованих громадян: подробиці

Фото: Кабмін додатково профінансує розміщення евакуйованих громадян (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Громадяни, які евакуювалися з регіонів, де відбуваються активні бойові дії, будуть розміщуватися у спеціалізованих санаторних закладах. На це були виділені додаткові кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Евакуація населення з районів, де ведуться активні бойові дії, потребує надання переміщеним особам тимчасового житла. Уряд підтримав пропозицію забезпечити евакуйованих громадян прихистком у санаторних закладах за рахунок бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Тепер буде врегульоване питання використання бюджетних коштів на організацію розміщення евакуйованого населення. Також громадян будуть розміщувати у спеціалізованих санаторних закладах Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики, перелік яких затверджується відповідними відомствами.

Тимчасове перебування в зазначених закладах передбачає створення належних умов для життя та забезпечення евакуйованих осіб найнеобхіднішим, Мова йде про продовольчі потреби, санітарні умови.

Профільні міністерства визначатимуться гуманітарні потреби евакуйованого цивільного населення для їх задоволення.

Нагадаємо, що жителів звільнених населених пунктів Херсонської області будуть евакуювати у сусідні Миколаїв та Кривий Ріг. Місцева влада вже формує списки охочих.

Жителям правобережної частини Херсонської області необхідно виїжджати до більш безпечних регіонів, оскільки існує загроза обстрілів з боку росіян.

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