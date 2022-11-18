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Кабмин дополнительно профинансирует размещение эвакуированных граждан: подробности

Фото: Кабмин дополнительно профинансирует размещение эвакуированных граждан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Граждане, эвакуировавшиеся из регионов, где происходят активные боевые действия, будут размещаться в специализированных санаторных учреждениях. Для этого были выделены дополнительные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Эвакуация населения из районов, где ведутся активные боевые действия, требует предоставления перемещенным лицам временного жилья. Правительство поддержало предложение обеспечить эвакуированных граждан убежищем в санаторных заведениях за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Теперь будет урегулирован вопрос использования бюджетных средств на организацию размещения эвакуированного населения. Также граждан будут размещать в специализированных санаторных учреждениях Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики, список которых утверждается соответствующими ведомствами.

Временное пребывание в указанных заведениях предполагает создание надлежащих условий для жизни и обеспечение эвакуированных лиц самым необходимым. Речь идет о продовольственных потребностях, санитарных условиях.

Профильные министерства будут определяться гуманитарными потребностями эвакуированного гражданского населения для их удовлетворения.

Напомним, что жителей освобожденных населенных пунктов Херсонской области будут эвакуировать в соседние Николаев и Кривой Рог. Местные власти уже формируют списки желающих.

Жителям правобережной части Херсонской области необходимо выезжать в более безопасные регионы, поскольку существует угроза обстрелов со стороны россиян.

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