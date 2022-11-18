Кабмин дополнительно профинансирует размещение эвакуированных граждан: подробности

"Эвакуация населения из районов, где ведутся активные боевые действия, требует предоставления перемещенным лицам временного жилья. Правительство поддержало предложение обеспечить эвакуированных граждан убежищем в санаторных заведениях за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Теперь будет урегулирован вопрос использования бюджетных средств на организацию размещения эвакуированного населения. Также граждан будут размещать в специализированных санаторных учреждениях Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики, список которых утверждается соответствующими ведомствами.

Временное пребывание в указанных заведениях предполагает создание надлежащих условий для жизни и обеспечение эвакуированных лиц самым необходимым. Речь идет о продовольственных потребностях, санитарных условиях.

Профильные министерства будут определяться гуманитарными потребностями эвакуированного гражданского населения для их удовлетворения.