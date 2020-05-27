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Кабмин дал старт работе Госинспекции градостроительства

Новости » Политика     27.05.2020 - 17:01
Кабмин дал старт работе Госинспекции градостроительства
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство приняло постановление, которое позволит инспекции выполнять свои полномочия

Государственная инспекция градостроительства Украины может начать свою деятельность. Соответствующее решение на своем заседании принял Кабинет министров.

Об этом сообщает правительственный портал.

Так, сегодня правительство одобрило соответствующее постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора". Принятие документа создало законодательную основу для образования межрегиональных территориальных органов инспекции в качестве юридического лица публичного права.

Кроме того, в Государственную сервисную службу градостроительства переданы полномочия по проведению конкурсов на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины.

"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины", - указано в сообщении.

Вместе с тем министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев подчеркнул, что инспекция начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%.

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Как писало РБК-Украина ранее, о ликвидации ГАСИ в Кабмине заговорили еще летом прошлого года: Минрегион тогда создал рабочую группу из специалистов неправительственных организаций.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГАСИ
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