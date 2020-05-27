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Кабмін дав старт роботі Держінспекції містобудування

Новини » Політика     27.05.2020 - 17:01
Кабмін дав старт роботі Держінспекції містобудування
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить інспекції виконувати свої повноваження

Державна інспекція містобудування України може розпочинати свою діяльність. Відповідне рішення на своєму засіданні ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє урядовий портал.

Так, сьогодні уряд схвалив відповідну постанову "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду". Прийняття документу створило законодавчу основу для утворення міжрегіональних територіальних органів інспекції у якості юридичної особи публічного права.

Крім того, до Державної сервісної служби містобудування передано повноваження щодо проведення конкурсів на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України.

"Прийнята постанова сприятиме подальшому виконанню заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції та створенням Державної інспекції містобудування України", - вказано у повідомленні.

Разом з тим міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов підкреслив, що інспекція почне працювати з моменту заповнення штату мінімум на 30%.

Нагадаємо, на початку березня президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Як писало РБК-Україна раніше, про ліквідацію ДАБІ в Кабміні заговорили ще влітку минулого року: Мінрегіон тоді створив робочу групу з фахівців неурядових організацій.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниГАСИ
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