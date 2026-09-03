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Кабмін дає бізнесу три місяці, щоб забезпечити доступ до укриттів, - Корецький

23:05 03.09.2026 Чт
2 хв
Це рятуватиме життя українців під час ворожих атак
aimg Олена Бджола
Фото: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi)

Уряд ухвалив рішення для адаптації роботи економіки до нової тактики повітряних ударів Росії. Одне з них стосується укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Доступ до укриттів

Корецький зазначив, що при жовтому рівні тривоги (дронова небезпека - ред.) бізнес зможе продовжувати роботу. Умова - суворе дотримання вимог безпеки.

"Має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там де цього досі немає, Уряд дає три місяці на вирішення цього питання. На пʼятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей", - каже він.

Мобільні укриття

Також Кабмін вимагає прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах. Мета - захист людей від уламків.

Всі ці зміни повинні захистити людей і не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу:

  • міст,
  • економіки,
  • критичної інфраструктури.

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Корецького, під час жовтого рівня небезпеки у Києві має бути забезпечено повноцінний рух метрополітену.

Також повідомлялося, що в Україні створюються спеціальні робочі групи для децентралізації складів і збереження продукції підприємств.

Крім того, уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони, зазначив Корецький.

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УкраїнаСергій Корецький