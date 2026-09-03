Кабмин дает бизнесу три месяца, чтобы обеспечить доступ к укрытиям, - Корецкий

Правительство приняло решения для адаптации работы экономики к новой тактике воздушных ударов России. Одно из них касается укрытий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.
Корецкий отметил, что при желтом уровне тревоги (дроновая опасность - ред.) бизнес сможет продолжать работу. Условие - строгое соблюдение требований безопасности.
"Должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям. Там где этого до сих пор нет, Правительство дает три месяца на решение этого вопроса. На пятом году полномасштабной войны мы не можем пренебрегать безопасностью людей ", - говорит он.
Также Кабмин требует ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в громадах. Цель - защита людей от обломков.
Все эти изменения должны защитить людей и не позволить вражеским атакам парализовать работу:
Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Корецкого, во время желтого уровня опасности в Киеве должно быть обеспечено полноценное движение метрополитена.
Также сообщалось, что в Украине создаются специальные рабочие группы для децентрализации складов и хранения продукции предприятий.
Кроме того, правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны, отметил Корецкий.