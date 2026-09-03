RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Кабмин дает бизнесу три месяца, чтобы обеспечить доступ к укрытиям, - Корецкий

23:05 03.09.2026 Чт
2 мин
Это будет спасать жизнь украинцев во время вражеских атак
aimg Елена Бджола
Фото: Премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi)

Правительство приняло решения для адаптации работы экономики к новой тактике воздушных ударов России. Одно из них касается укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Доступ к укрытиям

Корецкий отметил, что при желтом уровне тревоги (дроновая опасность - ред.) бизнес сможет продолжать работу. Условие - строгое соблюдение требований безопасности.

"Должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям. Там где этого до сих пор нет, Правительство дает три месяца на решение этого вопроса. На пятом году полномасштабной войны мы не можем пренебрегать безопасностью людей ", - говорит он.

Мобильные укрытия

Также Кабмин требует ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в громадах. Цель - защита людей от обломков.

Все эти изменения должны защитить людей и не позволить вражеским атакам парализовать работу:

  • городов,
  • экономики,
  • критической инфраструктуры

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Корецкого, во время желтого уровня опасности в Киеве должно быть обеспечено полноценное движение метрополитена.

Также сообщалось, что в Украине создаются специальные рабочие группы для децентрализации складов и хранения продукции предприятий.

Кроме того, правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны, отметил Корецкий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаСергей Корецкий