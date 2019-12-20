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Кабмин в ближайшие дни выплатит зарплаты шахтерам, - Гончарук

Новости » Общество     20.12.2019 - 11:56
Кабмин в ближайшие дни выплатит зарплаты шахтерам, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, в Кабмине предусмотрели 322 миллиона гривен для покрытия части задолженности

Правительство за считанные дни выплатит часть средств, которые пойдут на зарплату шахтерам. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в правительстве предусмотрели 322 миллиона гривен, чтобы покрыть часть задолженности.

"Есть только две сложные позиции, которые есть сейчас сенситивными. Первое - это задолженность по зарплате перед шахтерами. Все понимают, что это традиционная наша проблема, что в бюджет это не закладывается, как правило. Мы сейчас ищем максимально средства для того, чтобы шахтерам к Новому году их выдать. Сейчас мы предусмотрели 322 миллиона гривен для того, чтобы покрыть часть задолженности. Эти средства будут выплачены. Мы с этим справимся за считанные дни", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 декабря Кабмин принял решение о перечислении более 300 млн гривен для выплаты заработной платы шахтерам.

Также сообщалось, что Государственная казначейская служба 13 ноября перечислила деньги для выплаты зарплаты шахтерам. В целом угледобывающие предприятия получили на счета 1 млрд гривен.

Добавим, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.

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Новости Украины шахтерыАлексей Гончарук
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