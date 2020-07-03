Деньги из бюджета на стихийные бедствия будут выделять немедленно

Кабинет министров внес изменения в Порядок использования средств резервного фонда бюджета. Решение было принято во время внеочередного заседания правительства 2 июля.

Соответствующее постановление № 543 обнародовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, в исключительных случаях (угроза жизни людей, объектам экономики и территориям, необходимость оказания помощи пострадавшему населению) средства из государственного бюджета будут выделяться без предварительных расчетов.

Кроме того, к обращениям не нужно добавлять перечень безотлагательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, документы, подтверждающие полученные суммы страхового возмещения (в случае отсутствия договора страхования - пояснения заявителя о причинах не проведения страхования) и другую информацию, которая подтверждает необходимость выделения средств из резервного фонда бюджета

Напомним, Кабинет министров принял проект изменений в госбюджет о выделении 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин одобрил меры по преодолению последствий стихии в западных областях.