Кошти з бюджету на стихійні лиха виділятимуть негайно

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету. Рішення було ухвалено під час позачергового засідання уряду 2 липня.

Відповідна постанова № 543 оприлюднена на сайті уряду.

Згідно з постановою, у виняткових випадках (загроза життю людей, об’єктам економіки та територіям, необхідність надання допомоги постраждалому населенню) кошти з державного бюджету виділятимуться без попередніх розрахунків.

Крім того, до звернень не потрібно додавати перелік невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини непроведення страхування) та іншу інформацію, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду бюджету.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проект змін до держбюджету про виділення 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повеней на заході України.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін схвалив заходи з подолання наслідків стихії в західних областях.