Кабмин не будет проводить заседание на этой неделе

Кабинет министров Украины не будет проводить заседания на этой неделе. Об этом РБК-Украина сообщили в Секретариате Кабмина.

В частности, РБК-Украина подтвердили, что заседания Кабмина в среду, 29 мая, не будет. Это связано с возможным голосованием за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана на пленарном заседании Рады 30 мая. Таким образом, дальнейшие планы будут зависеть от событий в парламенте в четверг.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины рассмотрит на этой пленарной неделе вопрос отставки Кабинета министров в виду роспуска парламента и последующих внеочередных выборов.

На прошлой неделе в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке. Отметим, сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского, во время которой он попросил Кабмин уйти в отставку, Гройсман заявил, что намерен уходить. Кроме того, он добавил, что Зеленский должен предложить кандидатуру нового премьер-министра и правительства, с которым сможет работать.

"Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - уточнил Гройсман.