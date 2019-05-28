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Кабмін не буде проводити засідання цього тижня


Засідання Кабміну 29 травня не буде через можливу відставку Гройсмана цього тижня

Кабінет міністрів України не буде проводити засідання цього тижня. Про це РБК-Україна повідомили в Секретаріаті Кабміну.

Зокрема, РБК-Україна підтвердили, що засідання Кабміну в середу, 29 травня, не буде. Це пов'язано з можливим голосуванням за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на пленарному засіданні Ради 30 травня. Таким чином, подальші плани будуть залежати від подій у парламенті в четвер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України розгляне цього пленарного тижня питання відставки Кабінету міністрів після оголошенноя про розпуск парламенту і проведення наступних позачергових виборів.

Минулого тижня в Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку. Зазначимо, одразу після інавгурації президента Володимира Зеленського, під час якої він попросив Кабмін піти у відставку, Гройсман заявив, що має намір піти. Крім того, він додав, що Зеленський має запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра і уряду, з яким зможе працювати.

"Я думаю, ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною радою України, а не перед новообраним президентом", - уточнив Гройсман.

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