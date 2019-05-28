Кабмін не буде проводити засідання цього тижня

Кабінет міністрів України не буде проводити засідання цього тижня. Про це РБК-Україна повідомили в Секретаріаті Кабміну.

Зокрема, РБК-Україна підтвердили, що засідання Кабміну в середу, 29 травня, не буде. Це пов'язано з можливим голосуванням за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на пленарному засіданні Ради 30 травня. Таким чином, подальші плани будуть залежати від подій у парламенті в четвер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України розгляне цього пленарного тижня питання відставки Кабінету міністрів після оголошенноя про розпуск парламенту і проведення наступних позачергових виборів.

Минулого тижня в Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку. Зазначимо, одразу після інавгурації президента Володимира Зеленського, під час якої він попросив Кабмін піти у відставку, Гройсман заявив, що має намір піти. Крім того, він додав, що Зеленський має запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра і уряду, з яким зможе працювати.

"Я думаю, ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною радою України, а не перед новообраним президентом", - уточнив Гройсман.