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Кабмин будет платить владельцам жилья, которые предоставили убежище беженцам

Новина українською →
Украина , Воскресенье 20 марта 2022 22:42
Кабмин будет платить владельцам жилья, которые предоставили убежище беженцам Украинцам, которые приютили переселенцев, компенсируют коммунальные расходы (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Кабинет министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, которые бесплатно приютили у себя беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

"На сегодня уже тысячи жителей регионов, где относительно спокойно, пришли на помощь нашим гражданам, которые покинули свои дома из-за войны. Вчера правительство приняло решение, которое направлено на поддержку именно таких собственников жилья, которые принимают в своих домах бесплатно", - сказал Чернышов.

Он рассказал, что украинцы, которые бесплатно приютили переселенцев, будут получать около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо для компенсации коммунальных расходов.

Кроме того, органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилья, доступного для размещения. В частности, собственник жилья, в котором есть место для приема перемещенных людей, может обратиться к местным властям с соответствующим заявлением.

Отмечается, что расселение будет происходить только с согласия владельцев домов или квартир.

К тому же Кабинет министров разработал социальный пакет для поддержки внутриперемещенных лиц.

Ранее мы сообщали, что десятки тысяч британцев готовы помочь украинским беженцам и предоставить им жилье.

Также мы писали, что в Запорожской области заработал онлайн-сервис поиска переселенцев.

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