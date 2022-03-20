Кабмін платитиме власникам житла, які надали притулок біженцям

Кабінет міністрів схвалив виплату компенсації комунальних витрат для українців, які безплатно прихистили у себе біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

"На сьогодні вже тисячі мешканців регіонів, де відносно спокійно, прийшли на допомогу нашим громадянам, які покинули свої домівки через війну. Вчора уряд прийняв рішення, яке спрямоване на підтримку саме таких власників житла, які приймають у своїх домівках безкоштовно", - сказав Чернишов.

Він розповів, що українці, які безкоштовно прихистили переселенців, отримуватимуть близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу для компенсації комунальних витрат.

Окрім того, органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житла, доступного для розміщення. Зокрема, власник житла, в якому є місце для прийому переміщених людей, може звернутися до місцевої влади із відповідною заявою.

Зазначається, що розселення буде відбуватися лише за згодою власників будинків чи квартир.

До того ж Кабінет міністрів розробив соціальний пакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб.