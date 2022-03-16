Десятки тысяч британцев готовы помочь украинским беженцам и предоставить им жилье

Желание помочь украинским беженцам выразили более 100 тыс. британских организаций и частных лиц. Они готовы предоставить жилье и гуманитарную помощь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Это потрясающе, что более 100 тысяч человек и организаций выразили интерес к помощи гражданам Украины, бежавшим от войны, в рамках программы Homes for Ukraine", - заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, поблагодарив всех, кто проявил инициативу.

Согласно новой программе, запущенной в понедельник британским правительством, граждане Соединенного Королевства могут принимать у себя дома украинских беженцев. Визовые правила для въезда в Британию граждан Украины были также сильно упрощены.