Кабмин борется с теневой занятостью. За два дня обнаружили сотни неформальных работников

"В первые два дня инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было начато 152 инспекционные посещения и выявлено 240 работников, допущенных к работе без трудовых договоров", - указано в сообщении.

В правительстве напоминают, что в первом полугодии провели масштабную информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений.

В результате кампании официально оформили почти 57 тысяч работников.

"С июля начались проверки. Инспекции состоятся только в компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использовать незадекларированный труд. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций", - отмечается в сообщении.

Указано, что санкции за нарушение законодательства о труде составляют 10 минимальных заработных плат, что в этом году составляет 60 тысяч гривен. А такое нарушение, совершенное повторно в течение двух лет, обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, будет составлять 180 тысяч гривен.