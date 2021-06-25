Кабмин с 1 июля усилит борьбу с теневой занятостью

Кабинет министров усилит борьбу с теневой экономикой. С 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начнутся инспекции Гоструда для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд.

Мероприятия будут проходить в соответствии с Национальным планом совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко заявил, что люди, которые соглашаются на неофициальную занятость, лишены защиты своих социально-трудовых прав.

"Это право на нормированный рабочий день и безопасные условия труда, право на больничные и отпуск, кроме того, человека могут уволить в любой момент. На сегодня количество таких работников составляет более 3 миллионов. Наша задача их защитить", - отметил он.

Указано, что Нацплан совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда включает два этапа:

информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и риски использования незадекларированного труда;

инспекционную кампанию среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда.

Во время первого этапа, который длился с начала года, инспекторы труда проинформировали более 62 тысячи работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства.

"С 1 июля начинается второй этап кампании. Теперь в поле зрения будут работодатели, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 тысяч гривен. А такое нарушение повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, что составит 180 тысяч гривен.