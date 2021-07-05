Кабмін бореться з тіньовою зайнятістю. За два дні виявили сотні неформальних працівників

"У перші два дні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин було розпочато 152 інспекційні відвідування та виявлено 240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів", - вказано у повідомленні.

В уряді нагадують, що у першому півріччі провели масштабну інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики неформальних трудових відносин.

У результаті кампанії офіційно оформили майже 57 тисяч працівників.

"З липня почалися перевірки. Інспекції відбудуться тільки у компаніях, які мають ознаки найбільших ризиків використовувати незадекларовану працю. За перші два дні перевірок виявлено 240 неформальних працівників у рамках 152 розпочатих інспекцій", - зазначається у повідомленні.

Вказано, що санкції за порушення законодавства про працю складають 10 мінімальних заробітних плат, що у цьому році становить 60 тисяч гривень. А таке порушення, вчинене повторно протягом двох років, обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складатиме 180 тисяч гривень.