В Украине создают сеть квалификационных центров: для чего они нужны

В Украине создается сеть квалификационных центров. Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства образования и науки о Типовом положении о квалификационном центре.

Данное положение определяет основные задачи, функции, права и обязанности квалификационного центра.

Такие центры, чтобы приобрести право выдавать сертификаты, подтверждающие профессиональную квалификацию, должны быть аккредитованы Нацагентством квалификаций.

Центры будут создавать работодатели, учебные заведения, профессиональные ассоциации, другие заинтересованные субъекты.

"Они будут осуществлять оценку результатов обучения лиц (в частности, полученных путем неформального обучения или информального образования), присвоение и/или подтверждение профессиональных квалификаций, а также осуществлять признание соответствующих профессиональных квалификаций, полученных в других странах", - говорится в сообщении.

Формирование такой сети предусмотрено Концепцией реализации государственной политики в сфере профессионального (профессионально-технического) образования, принятой Кабинетом министров в 2020 году.

"Теперь для того, чтобы работать электромонтером, поваром, крановщиком, слесарем, токарем, не нужно обязательно учиться в учебном заведении. Неважно, где человек научился. Было ли это в учебном заведении или в YouTube, или работая в Польше, или посещая курсы. Важно, чтобы человек обладал необходимыми умениями и компетенциями", - отметил глава НАК Юрий Баланюк.

Он пояснил, что человек, желающий подтвердить свою квалификацию, должен обратиться в такой центр, пройти практическое и теоретическое оценивание. В случае успешного прохождения он получит сертификат, который будет давать право на официальное трудоустройство и допуск к определенным видам работ.

В Нацагентстве квалификаций добавили, что в ближайшее время будет подготовлен еще один важный документ - порядок аккредитации квалификационных центров.

"Тогда система признания результатов информального и неформального обучения заработает полноценно", - указано в сообщении.