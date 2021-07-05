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Кабмин борется с теневой занятостью. За два дня обнаружили сотни неформальных работников

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Украина, Понедельник 05 июля 2021 15:57
Кабмин борется с теневой занятостью. За два дня обнаружили сотни неформальных работников Фото: Кабмин усиливает борьбу с теневой занятостью, обнаружены более 200 неформальных работников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров усиливает борьбу с теневой занятостью. За два дня проверок выявили 240 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"В первые два дня инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было начато 152 инспекционные посещения и выявлено 240 работников, допущенных к работе без трудовых договоров", - указано в сообщении.

В правительстве напоминают, что в первом полугодии провели масштабную информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений.

В результате кампании официально оформили почти 57 тысяч работников.

"С июля начались проверки. Инспекции состоятся только в компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использовать незадекларированный труд. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций", - отмечается в сообщении.

Указано, что санкции за нарушение законодательства о труде составляют 10 минимальных заработных плат, что в этом году составляет 60 тысяч гривен. А такое нарушение, совершенное повторно в течение двух лет, обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, будет составлять 180 тысяч гривен.

Напомним, правительство усилит борьбу с теневой экономикой. С 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начнутся инспекции Гоструда для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд.

Как писало РБК-Украина, в стране заработает электронный ресурс, который станет информационной платформой для будущих квалификационных центров.

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Кабинет Министров Украины трудоустройство теневая экономика
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