Кабмін бореться з тіньовою зайнятістю. За два дні виявили сотні неформальних працівників
Кабінет міністрів посилює боротьбу з тіньовою зайнятістю. За два дні перевірок виявили 240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
"У перші два дні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин було розпочато 152 інспекційні відвідування та виявлено 240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів", - вказано у повідомленні.
В уряді нагадують, що у першому півріччі провели масштабну інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики неформальних трудових відносин.
У результаті кампанії офіційно оформили майже 57 тисяч працівників.
"З липня почалися перевірки. Інспекції відбудуться тільки у компаніях, які мають ознаки найбільших ризиків використовувати незадекларовану працю. За перші два дні перевірок виявлено 240 неформальних працівників у рамках 152 розпочатих інспекцій", - зазначається у повідомленні.
Вказано, що санкції за порушення законодавства про працю складають 10 мінімальних заробітних плат, що у цьому році становить 60 тисяч гривень. А таке порушення, вчинене повторно протягом двох років, обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складатиме 180 тисяч гривень.
Нагадаємо, уряд посилить боротьбу з тіньовою економікою. З 1 липня у співпраці з Державною податковою службою розпочнуться інспекції Держпраці для виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю.
Як писало РБК-Україна, у країні запрацює електронний ресурс, який стане інформаційною платформою для майбутніх кваліфікаційних центрів.