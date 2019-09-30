В Україні з'явиться нова система територіальної оборони

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також планується розробка комплексної програми розвитку ЗСУ

Кабінет міністрів планує створити нову систему територіальної оборони України. Про це сказано у Програмі дій уряду, опублікованій на сайті Верховної ради.

Програмою передбачається, що на основі оборонного огляду буде розроблена та реалізована Комплексна програма розвитку Збройних сил України та індивідуальні програми розвитку окремих видів (родів військ, сил) ЗСУ та інших сил оборони. У рамках цих програм та відповідно до розробленої нової військово-технічної політики буде проводитися оснащення сил оборони сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, постійно підтримуватиметься їх висока боєготовність.

"Також започаткуємо створення нової системи територіальної оборони України із залученням широких верств населення", - вказано у документі.

Крім того, планується поетапне нарощування кількості підрозділів, спроможних до виконання спільних завдань із відповідними підрозділами країн-партнерів.

"Для цього ми впровадимо управлінські принципи НАТО в системі об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління Збройними силами України. Ми посилимо ефективне співробітництво з країнами-партнерами, у тому числі щодо забезпечення обміну інформацією, досягнення взаємосумісності та реалізації завдань військово-технічного співробітництва", - підкреслюється у програмі.

Нагадаємо, відповідно до програми, Кабінет міністрів планує знизити споживання контенту Російської Федерації українцями вдвічі за п'ять років.

Як писало РБК-Україна, прем'єр Олексій Гончарук заявив, що протягом наступних 5 років економіка України здатна вирости на 40%. Він зазначив, що для здійснення приросту економіки на 40% необхідно залучити близько 50 млрд доларів інвестицій, що також передбачене у програмі дій Кабміну.

Так, раніше вранці повідомлялося, що у парламент внесли проект постанови №2186 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". Проте спочатку текст постанови, як і програми дій уряду був відсутній. Пізніше на сайті Ради опублікували і сам текст програми.

Кабмін у неділю, 29 вересня, схвалив Програму дій уряду.

Додамо також, глава уряду Олексій Гончарук заявив, що у Верховній раді представлять Програму дій Кабінету міністрів України на цьому тижні.