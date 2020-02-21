Кабмін анонсував проведення конкурсу з приватизації готелю "Дніпро"

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд має намір розблокувати велику приватизацію у 2020 році

Кабінет міністрів України планує весною провести конкурс з приватизації готелю "Дніпро". Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Кабмін має намір цього року розблокувати проведення великої приватизації.

"У цьому році ми нарешті плануємо розблокувати велику приватизацію. Зараз перший такий помітний об'єкт - готель "Дніпро". Якщо цікаво, що там відбувалося у середині - це "жесть". Тобто, чорна каса у кращих традиціях. Можемо дати звіт і показати, що там відбувалося. Зараз ми готуємо нормальний конкурс, щоб вже цієї весни нормальний власник туди зайшов", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, у 2014 році міліція виявила зброю уготелі "Дніпро" на Європейській площі в Києві, де раніше знаходилися активісти громадського руху "Правий сектор". Зазначимо, 1 квітня 2014-го в супроводі правоохоронців представники "Правого сектора", які знаходилися у готелі "Дніпро", покинули його приміщення і організовано вирушили на одну із заміських баз.

Як писало РБК-Україна, Фонд державного майна в тестовому режимі запустив новий сайт про приватизацію, який доступний за адресою privatization.gov.ua. На ресурсі зібрані всі об'єкти малої і великої приватизації, детальна інформація про них, фотографії, презентації, дати аукціонів і новини.

Додамо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства провело ревізію держсектора і визначило 20 першочергових великих і більше пів тисячі малих держпідприємств для приватизації.