Фонд госимущества запустил новый сайт о приватизации

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Новый сайт доступен по адресу privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества в тестовом режиме запустил новый сайт о приватизации, который доступен по адресу privatization.gov.ua. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда.

На сайте собраны все объекты малой и большой приватизации, подробная информация о них, фотографии, презентации, даты аукционов и новости.

"Мы работаем над тем, чтобы веб-страница была максимально доступной и простой в пользовании для всех потенциальных инвесторов, и будем в дальнейшем ее развивать и постоянно наполнять информацией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго". До этого в Фонде госимущества заявляли о сомнениях в том, что приватизация "Центрэнерго" будет завершена в 2020 году.

Отметим, на форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале весны в стране стартует программа приватизации, и пообещал иностранным инвесторам налоговые каникулы. В частности, от налога на прибыль в течение пяти лет освободят инвесторов, которые принесут в экономику 10 млн долларов и больше.