Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У кабінеті мера Львова знайшли "жучок": що відомо

Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У кабінеті міського голови Львова Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій. Він був розміщений у зарядному блоці радіотелефону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Садового.

"Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон", - повідомив Садовий.

Він розповів, що минулого тижня телефон почав "виснути", тому його віддали в ремонт і в ньому знайшли прослушку.

"Кому і навіщо це потрібно - мають з’ясувати правоохоронці", - додав мер Львова.

РБК-Україна звернулася з коментарем до Національної поліції та СБУ, але коментувати це правоохоронні органи не стали.

Нагадаємо, у грудні 2023 року, джерела РБК-Україна повідомили про те, що в кабінеті колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виявили прослушку. Служба безпеки України порушила кримінальну справу у зв'язку з інцидентом.

За інформацією Генштабу, пристрої були встановлені в кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача та працівників Апарату забезпечення його діяльності.

