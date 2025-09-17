В кабинете мэра Львова нашли "жучок": что известно

"Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон", - сообщил Садовый.

Он рассказал, что на прошлой неделе телефон начал "виснуть", поэтому его отдали в ремонт и в нем нашли прослушку.

"Кому и зачем это нужно - должны выяснить правоохранители", - добавил мэр Львова.

РБК-Украина обратилась с комментарием в Национальную полицию и СБУ, но комментировать это правоохранительные органы не стали.