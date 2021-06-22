Кабинет пациента в приложении "Дия": для чего он нужен и когда запустят

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в приложении "Действие" запустят кабинет пациента. Это может произойти уже осенью этого года.

"Приложение "Дия" - там будет кабинет, в котором можно это все (прохождение медицинских чекапов, - ред.) отслеживать. Регулироваться это будет нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения. А в кабинете можно отследить и посмотреть свой график. Мы вводим общую ответственность семейного врача и человека", - сказал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что сначала у кабинета будет ограничен функционал.

"Сначала мы его запускаем. В нем будет определенный ограниченный функционал, но до конца года, я думаю, что он будет работать в кабинете пациента... работаем над тем, чтобы кабинет появился уже осенью этого года", - добавил он.