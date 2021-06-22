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Кабінет пацієнта у додатку "Дія": для чого він необхідний і коли запустять

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що у додатку "Дія" запустять кабінет пацієнта. Це може відбутися уже восени цього року.

Про це міністр повідомив у ході брифінгу.

"Додаток "Дія" - там буде кабінет, в якому можна це все (проходження медичних чекапів, - ред.) відслідковувати. Регулюватись це буде нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я. А в кабінеті можна відслідкувати і подивитися свій графік. Ми запроваджуємо спільну відповідальність сімейного лікаря та людини", - сказав Ляшко.

Глава МОЗ зазначив, що спочатку у кабінета буде обмежений функціонал.

"Спочатку ми його запускаємо. У ньому буде певний обмежений функціонал, але до кінця року, я думаю, що він буде працювати в кабінеті пацієнта... працюємо над тим, щоб кабінет з'явився уже восени цього року", - додав він.

Нагадаємо, Ляшко розкрив подробиці проведення медичних чекапів. Зокрема, йдеться про регулярний моніторинг аналізу крові.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський заявив, що в Україні будуть повні медичні обстеження кожні два роки для громадян старше 55 років. А для деяких категорій - кожного року.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедицинадіяВіктор Ляшко