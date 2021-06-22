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Медицинские чекапы. Ляшко уточнил, о каких обследованиях идет речь

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Украина, Вторник 22 июня 2021 12:29
Медицинские чекапы. Ляшко уточнил, о каких обследованиях идет речь Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл подробности проведения медицинских чекапов. В частности, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Это для людей старше 55 лет. Гражданин должен проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом. Есть определенные скрининговые процедуры, которые он должен рекомендовать для прохождения", - отметил глава Минздрава.

По его словам, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.

"Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что в приложении "Дия" запустят кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чекапов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут полные медицинские обследования каждые два года для украинцев старше 55 лет. А для некоторых категорий - ежегодно.

Как писало РБК-Украина, ранее на сайте президента был опубликован указ Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос поручили Кабмину.

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Министерство здравоохранения Украины медицина Виктор Ляшко
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