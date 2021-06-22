Медицинские чекапы. Ляшко уточнил, о каких обследованиях идет речь

Об этом он заявил в ходе брифинга .

"Это для людей старше 55 лет. Гражданин должен проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом. Есть определенные скрининговые процедуры, которые он должен рекомендовать для прохождения", - отметил глава Минздрава.

По его словам, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.

"Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что в приложении "Дия" запустят кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чекапов.