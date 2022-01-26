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Кабмин расширил выплату компенсаций на резервистов: сколько будут получать

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Порядок и условия выплаты некоторым категориям военнослужащих одноразовой денежной помощи в случае увольнения с военной службы. Деньги будут получать и резервисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 26 января, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу, военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увольняются со службы, выплачивается единовременная компенсация в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения.

На сегодня такая компенсация выплачивается "военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву в связи с мобилизацией и увольняются со службы после принятия решения о демобилизации (кроме военнослужащих срочной военной службы)".

Напомним, в январе 2022 года 48,1% респондентов считают реальной угрозу вторжение России на территорию Украины. Думают, что вторжения не будет, 39,1% опрошенных.

В конце ноября 2021 года за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступали 32,8% украинцев. Не поддерживали это - 58,1%.

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Кабинет Министров Украины