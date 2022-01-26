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Уряд поширив виплату компенсацій на резервістів: скільки будуть отримувати

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку та умов виплати деяким категоріям військовослужбовців одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби. Гроші будуть отримувати і резервісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 26 січня, яке транслювалося в Youtube.

Згідно з документом, військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та звільняються із служби, виплачується одноразова грошова компенсація в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

На сьогодні така компенсація виплачується "військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та звільняються із служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців строкової військової служби)".

Нагадаємо, у січні 2022 року 48,1% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Думають, що вторгнення не буде, 39,1% опитаних.

Наприкінці листопада 2021 року за запровадження воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ уздовж кордону виступали 32,8% українців. Не підтримували це - 58,1%.

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Кабінет Міністрів України