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Российское вторжение: сколько украинцев считают угрозу реальной

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Украина, Понедельник 24 января 2022 14:39
Российское вторжение: сколько украинцев считают угрозу реальной Фото: украинцы считают реальной угрозу вторжения России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2022 года 48,1% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Думают, что вторжения не будет, 39,1% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, по сравнению с серединой декабря 2021 года ситуация практически не изменилась.

Стоит ли воспринимать накопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года?

Российское вторжение: сколько украинцев считают угрозу реальной

Кроме того, большинство респондентов - 56,5% - считают недостаточными дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными - 29,2%. По сравнению с серединой декабря 2021 года ситуация практически не изменилась.

По Вашему мнению, достаточно или недостаточно дипломатических и оборонных усилий прилагает украинская власть для предотвращения полномасштабному российскому вторжению?

Российское вторжение: сколько украинцев считают угрозу реальной

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 20-21 января 2022 года среди 1205 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,1) не превышает 3,2%.

Напомним, в декабре 2021 года 49,2% украинцев считали реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Полагали, что вторжения не будет, 41,4% опрошенных.

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