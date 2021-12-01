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Большинство украинцев против военного положения в ответ на наращивание Россией войск

Новина українською →
Украина, Среда 01 декабря 2021 10:54
Большинство украинцев против военного положения в ответ на наращивание Россией войск Фото: военное положение в ответ на наращивание Россией войск поддерживают треть украинцев
Автор: Александр Белоус

В конце ноября 2021 года за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступают 32,8% украинцев. Не поддерживают такой шаг 58,1% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Большинство украинцев против военного положения в ответ на наращивание Россией войск

Среди респондентов больше тех, кто считает, что в случае вторжения России Владимир Зеленский не способен будет эффективно действовать как верховный главнокомандующий - так считают 51,6% респондентов против 35,9%, которые считают, что он способен эффективно действовать.

Большинство украинцев против военного положения в ответ на наращивание Россией войск

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 26-29 ноября 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.

Напомним, только треть граждан (33%) поддержали введение военного положения в 2018 году в ответ на нападение российских военных на украинских моряков в Керченском заливе.

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