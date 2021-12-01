Большинство украинцев против военного положения в ответ на наращивание Россией войск

В конце ноября 2021 года за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступают 32,8% украинцев. Не поддерживают такой шаг 58,1% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Среди респондентов больше тех, кто считает, что в случае вторжения России Владимир Зеленский не способен будет эффективно действовать как верховный главнокомандующий - так считают 51,6% респондентов против 35,9%, которые считают, что он способен эффективно действовать.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 26-29 ноября 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.